На ВДНХ заработала тюбинговая горка

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На ВДНХ заработала тюбинговая горка

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1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175702

На ВДНХ заработала тюбинговая горка. Горка расположена на площадке перед павильоном № 57.Деревянная горка имеет два взрослых спуска и один детский. Высота взрослых спусков составляет 7 метров, а длина скатов – более 60 метров. Детский спуск имеет высоту 3 метра и длину ската – 30 метров. Деревянные скаты утрамбованы снегом и покрыты льдом для лучшего скольжения.Спускаясь на тюбе, можно развить достаточно большую скорость, а изогнутые коридоры из снежных бугров в зонах выката дарят массу эмоций любителям острых ощущений.Чтобы избежать очередей, у большой горки предусмотрены две независимые лестницы для подъема. Вечером горка подсвечивается разноцветными лучами.Для безопасности посетителей на горке работает команда инструкторов. Всем посетителям выдают защитные шлемы.Тюбинговая горка на ВДНХ работает ежедневно с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным.Стоимость аренды тюба составляет 300 рублей за 45 минут и 200 рублей за 20 минут – в будние дни; 400 рублей за 45 минут и 300 рублей за 20 минут – в выходные. Пришедшие со своими тюбами смогут кататься бесплатно. Защитные шлемы также будут выдаваться всем посетителям бесплатно вне зависимости от наличия собственных «ватрушек».