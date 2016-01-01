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На ВДНХ заработала тюбинговая горка

Автор:
Max_019
Дата публикации:
25.12 20:44
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На ВДНХ заработала тюбинговая горка

На ВДНХ заработала тюбинговая горка. Горка расположена на площадке перед павильоном № 57.

Деревянная горка имеет два взрослых спуска и один детский. Высота взрослых спусков составляет 7 метров, а длина скатов – более 60 метров. Детский спуск имеет высоту 3 метра и длину ската – 30 метров. Деревянные скаты утрамбованы снегом и покрыты льдом для лучшего скольжения.

Спускаясь на тюбе, можно развить достаточно большую скорость, а изогнутые коридоры из снежных бугров в зонах выката дарят массу эмоций любителям острых ощущений.

Чтобы избежать очередей, у большой горки предусмотрены две независимые лестницы для подъема. Вечером горка подсвечивается разноцветными лучами.

Для безопасности посетителей на горке работает команда инструкторов. Всем посетителям выдают защитные шлемы.

Тюбинговая горка на ВДНХ работает ежедневно с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным.

Стоимость аренды тюба составляет 300 рублей за 45 минут и 200 рублей за 20 минут – в будние дни; 400 рублей за 45 минут и 300 рублей за 20 минут – в выходные. Пришедшие со своими тюбами смогут кататься бесплатно. Защитные шлемы также будут выдаваться всем посетителям бесплатно вне зависимости от наличия собственных «ватрушек».
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