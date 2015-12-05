К 120-летию со дня рождения маршала К.К. Рокоссовского на бульваре, носящем его имя, установили информационную стелу
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 25.12 20:54
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К 120-летию со дня рождения маршала К.К. Рокоссовского на бульваре, носящем его имя, установили информационную стелуК 120-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского на бульваре, носящем его имя, установили информационную стелу, на которой отражены главные заслуги великого полководца.
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