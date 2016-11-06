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Улётный автобус на острове Русский. Пол часа спустя

Автор:
levshukCer
Дата публикации:
25.12 18:22
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Улётный автобус на острове Русский. Пол часа спустя

Улётный автобус на острове Русский. Пол часа спустя, как из него вышли пассажиры.
Движение по дорогам о. Русский, в некотором смысле можно назвать экстремальным, так как дороги после снегопада почистили, но не должным образом. Лёд под снегом дает о себе знать в самый не подходящий момент , особенно не желательным моментом является едущий по дороге рейсовый автобус с людьми, который при прохождении данного участка съехал в кювет и не смог продолжить движение по маршруту, а вынужден был ждать сторонней помощи.
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