В России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе

В Королёве горит общежитие. Кадры с места ЧП

Цветы и приспущенные флаги с траурными лентами в память о погибших журналистах у здания ТК "Звезда"

В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)

Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Журналисты телеканала "Звезда" рассказали о погибших в авиакатострофе коллегах

Поиски останков самолёта проходят на береговой линии в Сочи

Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортёр» на ТК «Россия 24» от 24 декабря 2016 года

Крушение ТУ-154 у берегов Сочи, поисково-спасательные работы

В селе Красное в новой Москве сгорел частный дом

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова

Автор:
denis947
Дата публикации:
25.12 23:34
  • 1
  • 0

Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова

К зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова москвичи несут продолжают нести цветы и поминальные свечи.

25 декабря ранним утром пришло сообщение об авиакатастрофе пассажирского самолета Ту-154.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта в Сочи. Согласно информации Минобороны, на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля им. А. Александрова и журналисты нескольких федеральных телеканалов, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. В 1,5 км от берега в Сочи найдены фрагменты корпуса лайнера, поиски продолжаются.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
09:54 | Uwis
В метро открылись сувенирные витрины для пассажиров
1 0
26.12 13:22 | Uwis
В России сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе
1 0
26.12 13:27 | denis947
В России День траура: приспущенные флаги с чёрными лентами
1 1
25.12 17:44 | tim777
Горожане несут цветы к зданию ансамбля имени Александрова
146 0
20.03 10:00 | mik6530
Работа экстренных служб в аэропорту Ростова-на-Дону

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить