Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени Александрова
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 25.12 23:34
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Москвичи продолжают нести цветы к зданию ансамбля имени АлександроваК зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. Александрова москвичи несут продолжают нести цветы и поминальные свечи.
25 декабря ранним утром пришло сообщение об авиакатастрофе пассажирского самолета Ту-154.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта в Сочи. Согласно информации Минобороны, на борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля им. А. Александрова и журналисты нескольких федеральных телеканалов, летевшие поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 83 пассажира и восемь членов экипажа. В 1,5 км от берега в Сочи найдены фрагменты корпуса лайнера, поиски продолжаются.
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