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Зона платных парковок расширится с 26 декабря в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
25.12 23:50
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Зона платных парковок расширится с 26 декабря в Москве

С 26 декабря в Москве расширяется зона платных парковок. Большая их часть появится в спальных районах. В южном округе столицы, платные парковки появятся в районах Братеево, Орехово-Борисово, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Чертаново, Даниловский и Москворечье-Сабурово.

На улице Елецкая платную парковку организовали от пересечения с Ореховым бульваром до пересечения с ул. Ясеневая. Стоимость парковки будет составлять 40 р./час.

По мнению экспертов, на данном участке улицы отменяется плотный автомобильных трафик и загруженность парковочных мест вдоль проезжей части.
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