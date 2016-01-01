Зона платных парковок расширится с 26 декабря в Москве
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 25.12 23:50
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Зона платных парковок расширится с 26 декабря в МосквеС 26 декабря в Москве расширяется зона платных парковок. Большая их часть появится в спальных районах. В южном округе столицы, платные парковки появятся в районах Братеево, Орехово-Борисово, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Чертаново, Даниловский и Москворечье-Сабурово.
На улице Елецкая платную парковку организовали от пересечения с Ореховым бульваром до пересечения с ул. Ясеневая. Стоимость парковки будет составлять 40 р./час.
По мнению экспертов, на данном участке улицы отменяется плотный автомобильных трафик и загруженность парковочных мест вдоль проезжей части.
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