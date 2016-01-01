Новая выделенная полоса появится на улице Подольских Курсантов 26 декабря

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Новая выделенная полоса появится на улице Подольских Курсантов 26 декабря

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1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175709

26 декабря начнет действовать новая выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Подольских Курсантов. Ее длина составит 3,6 км. Выделенная полоса пролегает из района Бирюлево Западное к станции метро «Пражская».Новый участок позволит сделать более регулярным движение на 11 маршрутах наземного общественного транспорта. Повысится качество обслуживания более 60 тыс. пассажиров, проезжающих там ежедневно.Выделенная полоса является 28-ой по счету на дорогах столицы. После ввода в эксплуатацию полосы на ул. Подольских Курсантов в городе будет действовать уже около 250 км выделенок.