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Новая выделенная полоса появится на улице Подольских Курсантов 26 декабря

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
26.12 00:25
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Новая выделенная полоса появится на улице Подольских Курсантов 26 декабря

26 декабря начнет действовать новая выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Подольских Курсантов. Ее длина составит 3,6 км. Выделенная полоса пролегает из района Бирюлево Западное к станции метро «Пражская».

Новый участок позволит сделать более регулярным движение на 11 маршрутах наземного общественного транспорта. Повысится качество обслуживания более 60 тыс. пассажиров, проезжающих там ежедневно.

Выделенная полоса является 28-ой по счету на дорогах столицы. После ввода в эксплуатацию полосы на ул. Подольских Курсантов в городе будет действовать уже около 250 км выделенок.
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