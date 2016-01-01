Ёлочный базар в Калининграде

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 26.12 01:28

1

1 0

Ёлочный базар в Калининграде

1

1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175713

Огромный ёлочный базар каждый день работает в Калининграде на пересечении улицы Шевченко с Ленинским проспектом.Здесь я выскажу своё мнение, которое может расходиться с мнением других. Считаю, что срезание деревьев для всего-лишь недельной утехи в канун Нового года - это живодерство!Столько погубленных деревьев. Очень жалко. Я давно пользуюсь искусственным. Чего и вам желаю. А если кому запах еловый нужен, так купите веточек. Несколько сломанных веток не повредят дальнейшему росту дерева.