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Ёлочный базар в Калининграде

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
26.12 01:28
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Ёлочный базар в Калининграде

Огромный ёлочный базар каждый день работает в Калининграде на пересечении улицы Шевченко с Ленинским проспектом.
Здесь я выскажу своё мнение, которое может расходиться с мнением других. Считаю, что срезание деревьев для всего-лишь недельной утехи в канун Нового года - это живодерство!
Столько погубленных деревьев. Очень жалко. Я давно пользуюсь искусственным. Чего и вам желаю. А если кому запах еловый нужен, так купите веточек. Несколько сломанных веток не повредят дальнейшему росту дерева.

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