Говорящая щука на рынке Калининграда

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 25.12 20:54

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Говорящая щука на рынке Калининграда

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1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175715

Последнее воскресенье нового года мобильные репортёры провели на уличном рынке в Калининграде. Чего там только нет! Но больше всего привлекли внимание роскошные щуки, которые оказались живыми. И говорящими.Щуки конечно шикарные и только что выловленные из местных озер, но самое главное - это люди, которые их продают. Девушка продавец просто прекрасна! Эх, если бы мне сегодня не лететь в Нижний Новгород - купил бы!