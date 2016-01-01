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Говорящая щука на рынке Калининграда

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
25.12 20:54
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Говорящая щука на рынке Калининграда

Последнее воскресенье нового года мобильные репортёры провели на уличном рынке в Калининграде. Чего там только нет! Но больше всего привлекли внимание роскошные щуки, которые оказались живыми. И говорящими.
Щуки конечно шикарные и только что выловленные из местных озер, но самое главное - это люди, которые их продают. Девушка продавец просто прекрасна! Эх, если бы мне сегодня не лететь в Нижний Новгород - купил бы!
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