Мобильный репортёр запечатлел «эвакуацию» из ГТРК «Калининград» на видео

Автор: Kalliopa Дата публикации: 26.12 03:11

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Мобильный репортёр запечатлел «эвакуацию» из ГТРК «Калининград» на видео

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1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175717

"Сработала пожарная сигнализация! Срочно покидаем помещение!" - такие слова услышали мобильные репортёры во время мастер-класса на ГТРК "Калининград".Дальше - дым, пожарные, заклинившая дверь. В считанные минуты сотрудники МЧС оперативно вывели номинантов Премии "Мобильный репортёр года" на улицу. Но журналистам удалось пробраться внутрь и запечатлеть на видео работу пожарных.Задымление, к счастью, было условным - как и двое пострадавших в результате учебной пожарной тревоги. А пожарные-добровольцы, которыми оказались сотрудники ГТРК "Калининград", и директор компании Николай Долгачёв рассказали, как прошла ликвидация условного ЧП.