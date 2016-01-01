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Мобильный репортёр запечатлел «эвакуацию» из ГТРК «Калининград» на видео

Автор:
Kalliopa
Дата публикации:
26.12 03:11
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Мобильный репортёр запечатлел «эвакуацию» из ГТРК «Калининград» на видео

"Сработала пожарная сигнализация! Срочно покидаем помещение!" - такие слова услышали мобильные репортёры во время мастер-класса на ГТРК "Калининград".

Дальше - дым, пожарные, заклинившая дверь. В считанные минуты сотрудники МЧС оперативно вывели номинантов Премии "Мобильный репортёр года" на улицу. Но журналистам удалось пробраться внутрь и запечатлеть на видео работу пожарных.

Задымление, к счастью, было условным - как и двое пострадавших в результате учебной пожарной тревоги. А пожарные-добровольцы, которыми оказались сотрудники ГТРК "Калининград", и директор компании Николай Долгачёв рассказали, как прошла ликвидация условного ЧП.
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