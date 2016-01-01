Минута молчания в честь памяти о трагических событиях с крушением самолёта Ту-154 в Сочи прошла на Королевском Сердечном банкетном концерте

Автор: Sargo Дата публикации: 26.12 03:25

1

1 0

Минута молчания в честь памяти о трагических событиях с крушением самолёта Ту-154 в Сочи прошла на Королевском Сердечном банкетном концерте

1

1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175718

Перед королевским концертом "Щелкунчик" П.И.Чайковского в исполнении гениального пианиста Королевского Маэстро JUNSUKE KITA (Япония/Италия) прошла минута молчания в честь памяти о трагических событиях связанных с крушением самолёта Ту-154 в Сочи, при участием Её Королевское Величество Великой Княгини Бурбон леди Тарии Виттории.