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Минута молчания в честь памяти о трагических событиях с крушением самолёта Ту-154 в Сочи прошла на Королевском Сердечном банкетном концерте

Автор:
Sargo
Дата публикации:
26.12 03:25
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Минута молчания в честь памяти о трагических событиях с крушением самолёта Ту-154 в Сочи прошла на Королевском Сердечном банкетном концерте

Перед королевским концертом "Щелкунчик" П.И.Чайковского в исполнении гениального пианиста Королевского Маэстро JUNSUKE KITA (Япония/Италия) прошла минута молчания в честь памяти о трагических событиях связанных с крушением самолёта Ту-154 в Сочи, при участием Её Королевское Величество Великой Княгини Бурбон леди Тарии Виттории.
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