В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)

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В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)

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1 0 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175722

В Черном море днем и ночью ведутся поиски погибших в катастрофе Ту-154. Видео с мечта ЧП прислал мобильный репортёр.По словам мобильного репортёра, на кадрах запечатлены поиски жертв авиакатастрофы в Чёрном море. На воде виднеются корабли. в небе - вертолёты.Трагедия произошла накануне утром. Самолёт Минобороны Ту-154, на борту которого находились военнослужащие, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.