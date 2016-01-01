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В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)

Автор:
Helga_Sochi
Дата публикации:
26.12 09:32
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В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)

В Черном море днем и ночью ведутся поиски погибших в катастрофе Ту-154. Видео с мечта ЧП прислал мобильный репортёр.

По словам мобильного репортёра, на кадрах запечатлены поиски жертв авиакатастрофы в Чёрном море. На воде виднеются корабли. в небе - вертолёты.

Трагедия произошла накануне утром. Самолёт Минобороны Ту-154, на борту которого находились военнослужащие, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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