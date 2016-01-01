В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)
- Автор:
- Helga_Sochi
- Дата публикации:
- 26.12 09:32
-
- 1
В Черном море продолжаются поиски погибших в катастрофе Ту-154 (ВИДЕО)В Черном море днем и ночью ведутся поиски погибших в катастрофе Ту-154. Видео с мечта ЧП прислал мобильный репортёр.
По словам мобильного репортёра, на кадрах запечатлены поиски жертв авиакатастрофы в Чёрном море. На воде виднеются корабли. в небе - вертолёты.
Трагедия произошла накануне утром. Самолёт Минобороны Ту-154, на борту которого находились военнослужащие, журналисты и Ансамбль песни и пляски имени Александрова, упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
- 1
Комментарии (0)