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Цветы и приспущенные флаги с траурными лентами в память о погибших журналистах у здания ТК «Звезда»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
26.12 09:56
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Цветы и приспущенные флаги с траурными лентами в память о погибших журналистах у здания ТК «Звезда»

Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ утром 25 декабря разбился в акватории Чёрного моря в районе Сочи. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты ТК "Звезда", "Первого канала" и "НТВ".

У здания редакции ТК "Звезда" на проспекте Мира лежат цветы и приспущены флаги с траурной лентой. Люди и коллеги подходят к зданию на минуту, чтобы подчить память о погибших.

26 декабря объявлен Днём траура по всем погибшим в авиакатастрофе.

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