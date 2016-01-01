Цветы и приспущенные флаги с траурными лентами в память о погибших журналистах у здания ТК «Звезда»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 26.12 09:56
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Цветы и приспущенные флаги с траурными лентами в память о погибших журналистах у здания ТК «Звезда»Самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ утром 25 декабря разбился в акватории Чёрного моря в районе Сочи. На борту находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты ТК "Звезда", "Первого канала" и "НТВ".
У здания редакции ТК "Звезда" на проспекте Мира лежат цветы и приспущены флаги с траурной лентой. Люди и коллеги подходят к зданию на минуту, чтобы подчить память о погибших.
26 декабря объявлен Днём траура по всем погибшим в авиакатастрофе.
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