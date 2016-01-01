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В Королёве горит общежитие. Кадры с места ЧП

Автор:
Max_019
Дата публикации:
26.12 10:18
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В Королёве горит общежитие. Кадры с места ЧП

Утром 26 декабря в Московской области произошёл пожар. Загорелось общежитие в г. Королёв.

Происходит горение кровли в четырехэтажном кирпичном здании по адресу: г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 24/2. Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м.

Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек. Есть пострадавший, он госпитализирован. На месте работают более 50 спасателей.

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Комментарии (1)

  • Max_019
    26.12 10:47
    В 11-45 по ВМ.
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