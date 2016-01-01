В Королёве горит общежитие. Кадры с места ЧП
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 26.12 10:18
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В Королёве горит общежитие. Кадры с места ЧПУтром 26 декабря в Московской области произошёл пожар. Загорелось общежитие в г. Королёв.
Происходит горение кровли в четырехэтажном кирпичном здании по адресу: г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 24/2. Площадь пожара достигла 1,8 тыс. кв. м.
Самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек. Есть пострадавший, он госпитализирован. На месте работают более 50 спасателей.
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