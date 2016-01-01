«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасены

Автор: Viktor Voroshilov Дата публикации: 26.12 03:01

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«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасены

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1 1 Ссылка: http://mreporter.ru/reports/175726

Во время учебной пожарной тревоги в Государственной теле радио компании Калининград был включен мобильный телефон одного из народных репортёров. Вещание шло в прямой эфире в одной из социальных сетей.Было организовано реальное задымление помещений и вызов пожарного расчета. Добровольная пожарная дружина во главе с Генеральным директором ГТРК Калининград Николаем Долгачёвым также присоединилась к тушению пожара и «спасению» людей.Все остались живы. Обошлось без жертв.