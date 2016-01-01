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«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасены

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
26.12 03:01
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«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасены

Во время учебной пожарной тревоги в Государственной теле радио компании Калининград был включен мобильный телефон одного из народных репортёров. Вещание шло в прямой эфире в одной из социальных сетей.

Было организовано реальное задымление помещений и вызов пожарного расчета. Добровольная пожарная дружина во главе с Генеральным директором ГТРК Калининград Николаем Долгачёвым также присоединилась к тушению пожара и «спасению» людей.

Все остались живы. Обошлось без жертв.


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Комментарии (1)

  • Viktor Voroshilov
    26.12 00:05
    Во время учебной пожарной тревоги в Государственной теле радио компании Калининград был включен мобильный телефон одного из народных репортёров. Вещание шло в прямой эфире в одной из социальных сетей.
    Было организовано реальное задымление помещений и вызов пожарного расчета. Добровольная пожарная дружина во главе с Генеральным директором ГТРК Калининград Николаем Долгачёвым также присоединилась к тушению пожара и "спасению" людей. Все остались живы. Обошлось без жертв.
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