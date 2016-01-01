«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасены
- Автор:
- Viktor Voroshilov
- Дата публикации:
- 26.12 03:01
-
- 1
«Пожар» в телестудии ГТРК Калиниград 24 декабря 2016 был благополучно потушен, а «пострадавшие» спасеныВо время учебной пожарной тревоги в Государственной теле радио компании Калининград был включен мобильный телефон одного из народных репортёров. Вещание шло в прямой эфире в одной из социальных сетей.
Было организовано реальное задымление помещений и вызов пожарного расчета. Добровольная пожарная дружина во главе с Генеральным директором ГТРК Калининград Николаем Долгачёвым также присоединилась к тушению пожара и «спасению» людей.
Все остались живы. Обошлось без жертв.
- 1
Комментарии (1)