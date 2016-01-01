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В метро открылись сувенирные витрины для пассажиров

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:54
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На четырёх станциях метро открылись витрины с сувенирной продукцией. Здесь пассажиры могут купить более 50 товаров, среди них ежедневники, ручки, чехлы для смартфонов, термосы с символикой столичного метро и «Московского транспорта». Витрины размещены рядом со стойками «Живое общение» на станциях «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Пушкинская» и «Площадь Революции».

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